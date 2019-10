Gokkende zoon krijgt 14 jaar cel en tbs voor moord op moeder

Ton L. (61) uit Oud-Beijerland is veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn moeder Mona Baartmans uit Delft. Tegen de man was zestien jaar en tbs geëist.

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat Ton L. met voorbedachten rade zijn 79-jarige moeder heeft gewurgd, meldt RTV Rijnmond. Dat gebeurde september vorig jaar in zijn auto, op de parkeerplaats van een verpleeghuis in Den Haag.

L. wilde zo voorkomen dat ze vragen zou stellen over de 40.000 euro die hij had vergokt. Het geld had hij van de rekening van zijn moeder gehaald. Het lichaam van Mona Baartmans werd ruim een maand later gevonden in een bos bij Heinenoord, ten zuiden van Rotterdam in de Hoeksche Waard.

De rechtbank oordeelt dat Ton L. de moord niet heeft gepleegd in een impuls, maar dat hij beheerst en berekenend te werk ging. Volgens de rechter toont hij ook geen berouw.