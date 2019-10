Vernielingen bij kantoor Vlaams Belang in Brussel

Vandalen hebben in Brussel het hoofdkantoor van de politieke partij Vlaams Belang beklad. De glazen toegangsdeur is vernield en de gevel is beklad.

De partij heeft op Facebook bewakingsbeelden gedeeld van het vandalisme. Twee personen gooien met een tegel het glas aan diggelen, waarna een van hen de deur open trapt. Vervolgens besmeuren ze de gevel met een zwarte substantie.

"De haat en onverdraagzaamheid komt in de praktijk altijd van onze 'verdraagzame' tegenstanders", schrijft partijvoorzitter Tom van Grieken bij een foto van de vernielingen.

In juli werden de voorgevel en het portaal van het Vlaams Belang-kantoor ook al eens besmeurd. Een gemaskerde man spoot toen een brandblusser met rode verf leeg.

Cordon sanitaire

Het uiterst rechtse Vlaams Belang is de tweede partij van België en werd in mei de grote winnaar bij de parlementsverkiezingen. Na de verkiezingen wilde alleen de N-VA met het Vlaams Belang om de onderhandelingstafel. Alle andere politieke partijen sluiten samenwerking met Vlaams Belang uit, waarmee ze vasthouden aan het cordon sanitaire dat al jaren van kracht is.

De gesprekken tussen Vlaams Belang en de N-VA liepen afgelopen zomer stuk, waardoor Vlaams Belang vrijwel zeker geen deel uitmaakt van de nieuwe regering.

De Belgische regering is al bijna een jaar demissionair. In december diende premier Michel zijn ontslag in na een crisis over het pact van Marrakesh. Michel wordt binnenkort opgevolgd door Sophie Wilmès, die zo de eerste vrouwelijke minister-president van het land wordt.