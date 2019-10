Podcast De Dag: wat gebeurde er precies bij de vuurwerkramp van Enschede?

Alsof hij in een oorlogsgebied was. Zo herinnert RTV Oost-verslaggever Jan Colijn zich Roombeek, toen hij in 2000 in de Enschedese wijk was die door de vuurwerkramp van de kaart was geveegd. 23 mensen kwamen om het leven, bijna duizend mensen raakten gewond. Bijna twee decennia later is er één vraag nog altijd onbeantwoord: wat ging er precies mis waardoor het verwoestende vuur kon ontstaan?

Vandaag doen drie direct betrokkenen en onderzoeker Paul van Buitenen aangifte van strafbare feiten die begaan zouden zijn door de autoriteiten. Achter de aangifte gaat een complex verhaal schuil, van dissidente rechercheurs en verkeerde vuurwerketiketten. In podcast De Dag reconstrueren we de nasleep van de ramp met Jan Colijn en NOS-journalist Hugo van de Parre.