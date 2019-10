Redder van bejaarde vrouw: 'Ze heeft een engeltje op haar schouder gehad'

De 89-jarige vrouw die afgelopen zondag na 18 uur uit haar auto in een sloot langs de snelweg werd gered, heeft volgens haar redder een engeltje op haar schouder gehad.

ANWB-medewerker Raymond Budde (40) kwam haar bij toeval tegen. Het had heel anders kunnen aflopen met de vrouw. "Dit gaat mij nog heel lang bijblijven", zegt Budde tegen Omroep Brabant.



De vrouw belandde zaterdag in een sloot bij een afrit van de A59 bij Dussen. Vanaf de weg was haar auto niet zichtbaar. Ze kon op eigen kracht niet uit de auto komen en kon ook niemand bellen omdat haar telefoon doorweekt was.

Alle alarmbellen gingen af

Raymond Budde had zondagmiddag toevallig een pechgeval aan de andere kant van het weiland toen iemand meende een auto te zien in de sloot.

"Ik ging uiteraard kijken en ik dacht eerst dat het een achtergelaten voertuig was omdat het portier en de achterklep openstonden. Maar toen zag ik een mevrouw bewegen en gingen alle alarmbellen af", vertelt hij.

'Wat ben ik bij om jou te zien'

De hoogbejaarde vrouw was goed aanspreekbaar, zegt Budde. "Ik ben op de achterbank gaan zitten en ze zei meteen: 'Wat ben ik blij om jou te zien'. Ze vertelde dat ze de avond ervoor al in de sloot was beland. Dat was heel onwerkelijk. Toen heb ik meteen de hulpdiensten gebeld."

De auto was tot de stoelen volgelopen met water, maar omdat hij schuin stond, bleef de bestuurderskant grotendeels droog. "Ze had wel natte voeten en was onderkoeld. Ik ben snel een jas uit mijn bus gaan halen en heb die over haar heen gelegd. Gelukkig waren de hulpdiensten er heel snel."

De vrouw maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed.