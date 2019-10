Ook hof komt tot celstraf tegen man die lijk moeder 2,5 jaar verborg

Een man van 66 uit Heerlen heeft in hoger beroep tien maanden cel gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het verbergen van het lijk van zijn moeder. De vrouw overleed in juli 2013 op 91-jarige leeftijd; haar zoon hield dat daarna bijna 2,5 jaar stil.

Hij streek daardoor haar AOW- en pensioenuitkeringen op, in totaal een bedrag van 72.800 euro.

Het hof benadrukt dat hij weloverwogen en beredeneerd te werk is gegaan en dat hij geen enkel respect heeft getoond voor het lichaam en nabestaanden die afscheid hadden willen nemen.

De rechtbank had de man zes maanden onvoorwaardelijk opgelegd. Het hof zegt dat tien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk op zijn plaats is. Maar omdat het proces lang heeft geduurd, is van het onvoorwaardelijk deel een maand af gegaan, zegt een woordvoerder van het hof.

Ramen open

De zoon pakte zijn moeder daags na haar dood in in plastic folie en legde het lichaam in een kist die hij hermetisch afsloot. De kist stond al die tijd in een aparte kamer op een matras. De stank probeerde hij te verdrijven door geurmiddelen en door 's nachts ramen op te zetten, zegt het hof.

De kist werd uiteindelijk gevonden na een tip van een buurtbewoner.

De man verklaarde in het proces dat hij niet op bijstandsniveau wilde leven en dat hij een en ander bovendien had overlegd met zijn moeder.

Hij moet aan de pensioenverzekeraar 15.500 euro terugbetalen. De gemeente waar de man staat ingeschreven eiste ook het geld terug dat hij ten onrechte aan uitkeringen heeft ontvangen. Maar het hof, anders dan de rechtbank, verklaarde de gemeente niet-ontvankelijk. Om dat geld terug te krijgen moet de gemeente een bestuursrechtelijke procedure starten.