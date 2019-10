Veel huishoudelijk afval in Waddengemeenten door toeristen

Op het platteland wordt per inwoner meer huishoudelijk afval opgehaald dan in grote steden. Het verschil tussen de twee uitersten was vorig jaar 173 kilo, blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerder was al bekend dat Nederlandse gemeenten in 2018 per inwoner gemiddeld zo'n 494 kilo huishoudelijk afval ophaalden. De verschillen per gemeente zijn groot. Op de Waddeneilanden wordt bijvoorbeeld het meeste afval per inwoner opgehaald. Dat komt omdat er relatief veel toeristen zijn ten opzichte van het aantal bewoners. Dat geldt ook voor gemeenten aan de Zeeuwse kust.

Op Vlieland werd 173 kilo oud papier per inwoner ingezameld, op Schiermonnikoog 185 kilo. In plattelandsgemeenten, waar de Waddeneilanden onder vallen, werd gemiddeld 68 kilo aan oud papier opgehaald. In sterk verstedelijkte gemeenten was dat minder dan de helft, gemiddeld 29 kilo. Op de Waddeneilanden wordt ook relatief veel glas opgehaald.

Gft-afval

In sterk stedelijke gemeenten werd in 2018 per inwoner 29 kilo aan groente-, fruit- en tuinafval ingezameld, in niet-stedelijke gemeenten was dit 138 kilo. Op het platteland hebben mensen vaker een tuin en dus meer gras, bladeren en snoeiafval.