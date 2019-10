Gelders café trots: Josephine Baker trad op in Overasselt

Het verhaal van Josephine Baker wordt trots getoond in een speciale expositie. Na de oorlog was er grote twijfel of de bekende verzetsheld daadwerkelijk had opgetreden in Overasselt, vertelt Edwin van Wanrooij. "Dan zeiden de bezoekers: daar heb je die Van Lin weer met zijn sterke verhalen, maar wij zijn op zoek gegaan naar de bewijzen en wij weten het zeker. Ze is hier geweest."

Het bewijs

Van Wanrooij en Zeegers gingen archieven af in Nederland en Frankrijk, waar Baker langere tijd woonde. Maar het bewijs werd uiteindelijk geleverd door een man uit Nijmegen met een koffer vol waardevolle documenten. Hierin zaten onder meer een speellijst, die met sierlijke letters was opgetekend in een schriftje. "Daar staat het", wijst Van Wanrooij. "4 en 5 december 1944".

Ook een hotel-bevestiging en de playlist van die avond zaten in de koffer. "En dan is één en één twee. We konden de hele avond zo reconstrueren. Dit samen met drie getuigenissen van bezoekers uit die tijd bieden voldoende bewijs: Baker trad op in Overasselt!" aldus Van Wanrooij.