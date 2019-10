Gewonden bij achtervolging en schoten in Veldhoven

In Veldhoven zijn zeker drie mannen gewond geraakt bij een auto-achtervolging waarbij werd geschoten. Ze zijn in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 22.15 uur een melding dat in de buurt van de Houtwal in de Brabantse plaats werd geschoten bij een achtervolging. De twee auto's kwamen even verderop met elkaar in botsing, waarop meerdere inzittenden ervandoor gingen.

Agenten vonden in beide auto's één gewonde. Later meldden zich drie mannen op het politiebureau, van wie er één een schotwond had.

Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Duidelijk is wel dat twee groepen bewust de confrontatie met elkaar hebben gezocht, zegt de politie. Over arrestaties is niets bekendgemaakt.