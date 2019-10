Eerste Nederlandse JSF maakt donderdag een ererondje

Nederland heeft 46 F-35-toestellen besteld bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Ze vervangen uiteindelijk alle F-16's op de Friese basis en de vliegbasis in het Brabantse Volkel.

De eerste Nederlandse JSF rolde begin dit jaar van de band in Texas. Dat is niet hetzelfde toestel dat donderdag in Leeuwarden aankomt. Dat is in Italië gemaakt. Later dit jaar wordt er nog een F-35 naar Nederland gevlogen. Volgens een woordvoerder van de luchtmacht is het de bedoeling dat er daarna elk kwartaal een bij komt.

