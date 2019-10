Blok over dood Baghdadi: goed nieuws, maar strijd tegen IS nog niet voorbij

In het buitenland is grotendeels verheugd gereageerd op de bekendmaking van Trump. De Franse president Macron zegt dat het uitschakelen van Baghdadi een zware klap is voor IS, maar ook dat het slechts een fase is in de strijd tegen IS. "Het is onze prioriteit in het Midden-Oosten om deze terroristische organisatie te verslaan, samen met onze partners in de internationale coalitie."

Wel heeft Macrons minister van Binnenlandse Zaken Castaner aan politie-eenheden in Frankrijk laten weten dat ze de komende dagen extra waakzaam moeten zijn voor mogelijke wraakacties van IS-aanhangers. Ook de leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten waarschuwt voor vergeldingsacties. "Slapende cellen zullen wraak zoeken voor Baghdadi's dood."

De Turkse president Erdogan noemt de dood van Baghdadi een keerpunt in de strijd tegen terrorisme. Premier Netanyahu van Israël feliciteerde Trump. "Dit toont onze gedeelde motivatie, van de Verenigde Staten en alle vrije landen, in de strijd tegen terreurorganisaties en terreurstaten."

De Iraanse minister Jahromi van Informatie was niet onder de indruk van de Amerikaanse operatie. Hij twittert dat de VS zijn eigen creatie heeft gedood. Rusland zet vraagtekens bij de informatie van de Amerikanen en zegt "geen betrouwbare informatie" te hebben dat Baghdadi dood is.