Catalanen demonstreren tegen onafhankelijkheid in Barcelona

Duizenden Catalanen demonstreren in Barcelona tegen onafhankelijkheid van Catalonië. In de afgelopen twee weken waren er vooral demonstraties voor onafhankelijkheid.

De demonstratie wordt georganiseerd door de pro-Spaanse organisatie Societat Civil Catalana. De organisatie is tegen de onafhankelijkheid van Catalonië en demonstreert met de slogan: "Voor de eendracht, voor Catalonië: Genoeg!"

"Het is hier druk", zegt correspondent Rop Zoutberg, die aanwezig is in Barcelona. "Je ziet in de peilingen dat ongeveer de helft van de Catalanen voor onafhankelijkheid is, de andere helft is ertegen. De groep die tegen is, zie je weinig. Maar nu zien we er toch wel heel veel."

Gisteren was er nog een massale vreedzame demonstratie vóór de Catalaanse onafhankelijkheid. Uiteindelijk eindigde die 's avonds weer in geweld, toen gemaskerde demonstranten stenen en flessen begonnen te gooien naar de politie. Volgens de Spaanse politie raakten 46 mensen gewond.

Het geweld in Catalonië laaide de afgelopen twee weken op. Aanleiding waren de celstraffen tot 13 jaar die negen Catalaanse separatistische leiders kregen opgelegd. Volgens het Spaanse hooggerechtshof zijn de Catalaanse politiek leiders schuldig aan opruiing rond het referendum voor Catalaanse onafhankelijkheid in 2017.