Agenten in Moergestel belaagd door tientallen minderjarigen

In Moergestel (NB) heeft een groep van meer dan 40 tieners de politie belaagd. Ze gooiden met dranghekken en schopten en sloegen agenten, meldt de politie.

Agenten waren rond 01.30 uur afgekomen op onrust bij een festival in een tent. Jongeren waren om onbekende redenen in gevecht geraakt met beveiligers. De politie slaagde erin de orde te herstellen, maar later laaiden de gevechten opnieuw op.

Volgens de politie bemoeide een groep van honderd jongeren zich ermee. Zo'n 40 daarvan keerden zich "met extreem geweld" tegen agenten, zegt de politie. Onder meer met politiehonden lukte het agenten om de situatie onder controle te krijgen. Er is één arrestatie verricht, maar de politie gaat ervan uit dat er meer volgen.