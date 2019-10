Noord-Macedoniërs voelen zich verraden na EU-besluit: 'Hoe nu verder?'

Dat gebeurde onder leiding van de pro-Europese sociaaldemocraten, die twee jaar geleden aan de macht kwamen in Skopje. Opeens was de weg vrij voor een compromis. Maar de verandering van de naam was en is nog altijd een gevoelig punt in de samenleving.

Schipper Stefan Maslov stemde vorig jaar in een referendum voor de naamswijziging. Maar net als veel landgenoten deed hij dat niet van harte. "Het was een zware pil om te slikken", zegt hij. "We wilden het niet, maar deden het toch omdat we er iets beters voor terug zouden krijgen."

Nu de EU Noord-Macedonië langer wil laten wachten, overheerst een gevoel van verraad, zegt hij. "De naam krijgen we niet meer terug, ben ik bang."

'Hoe moeten we nu verder?'

Ook bij de Macedonische regering is de stemming bedrukt. Nikola Dimitrov, minister van Buitenlandse Zaken, is ervan overtuigd dat zijn land het verdiende om groen licht te krijgen. "Dit land heeft een dramatische draai naar een echte democratie gemaakt. Van een regering die autoritair en corrupt was, naar een progressieve wind", zegt hij in een interview met de NOS. "Als dat niet erkend wordt en als de EU zulke vooruitgang niet aanmoedigt, hoe moeten we dan verder om dit land echt Europees te maken?"