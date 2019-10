Wekdienst 27/10: wintertijd ingegaan en verkiezingen in Argentinië

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er zijn verkiezingen in Argentinië. De vraag is of de Argentijnen de centrum-rechtse president Mauricio Macri herkiezen of stemmen voor zijn links-populistische uitdager Alberto Fernandéz.

In Catalonië gaan opnieuw heel veel mensen de straat op om te protesteren. Dit keer zijn het niet de separatisten, maar de mensen die vinden dat Catalonië bij Spanje moet blijven horen.

Op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom is een herdenkingsbijeenkomst voor alle Canadese militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en in Nederland zijn begraven. Veel van hen sneuvelden bij Operation Suitcase, die op 27 oktober 1944 leidde tot de bevrijding van Bergen op Zoom.

Wat heb je gemist?

"Er is net iets heel groots gebeurd", schreef de Amerikaanse president Trump vannacht op Twitter. Vanmiddag om 14.00 uur komt hij met een belangrijke verklaring. Amerikaanse media gaan ervan uit dat Trump dan bekendmaakt dat IS-leider Baghdadi is omgekomen.

Baghdadi is al vaker dood verklaard, maar niet eerder door bronnen bij het ministerie van Defensie. De IS-leider zou zijn omgekomen bij een Amerikaanse actie in Syrië. Onder Baghdadi's leiding veroverde IS grote delen van Syrië en Irak. Ook eiste de terreurorganisatie verschillende aanslagen in Europa op, zoals die op concertzaal Bataclan in Parijs en die op het vliegveld van Brussel.