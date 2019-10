In Amsterdam is een persoon zwaargewond geraakt bij een schietincident aan de Jacob Krausstraat in de wijk Nieuw-West.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Volgens de politie is een verdachte te voet gevlucht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek. Later vanochtend volgt meer informatie.