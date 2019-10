Auto te water bij Elst, twee doden

Bij een ongeluk op de A325 bij het Gelderse Elst zijn twee personen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die op zijn kop in een sloot terechtkwam.

De auto vloog bij een afrit uit de bocht en kwam via een heuveltje in het water terecht. Het gaat op deze plek vaker fout: drie dagen geleden raakte er nog een bestuurder op dezelfde plek gewond bij een soortgelijk ongeluk. Zijn bestelbus was total loss.

De politie heeft de identiteit van de twee inzittenden nog niet bekendgemaakt. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk.