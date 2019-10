Beginnend bestuurder 100 kilometer te hard

In Zwolle heeft de politie een beginnend bestuurder geflitst die bijna 160 kilometer per uur reed op een plek waar maar 60 km/u is toegestaan.

Een onopvallende motorrijder snapte de chauffeur, die zijn rijbewijs anderhalf jaar had, bij een lasercontrole op de Hermelenweg. Hij kon meteen zijn rijbewijs inleveren toen hij aan de kant was gezet. De politie merkt op dat de man nog een jeugdige passagier naast zich had zitten.

Omdat de snelheid zo ver boven het maximum ligt, moet de chauffeur zich bij de rechter melden. Daar zal de verkeersofficier een boete van 1600 euro en een ontzegging van de rijbevoegdheid eisen. Ook moet hij een gedragscursus van het CBR volgen.