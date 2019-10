Youtubers willen 20 miljoen bomen planten, 'alle volgers kunnen meedoen'

Fans adviseerden MrBeast, die in het echt Jimmy Donaldson heet, om bevriende influencers bij het initiatief te betrekken. Want 20 miljoen bomen planten, dat krijg je niet zomaar voor elkaar.

Het zijn niet de eersten de besten die zich bij de actie van Donaldson aansluiten. De grootste youtuber ter wereld, PewDiePie (100 miljoen volgers) zet zich in, net als de op één na grootste Nederlandse youtuber Kwebbelkop (11,6 miljoen volgers). Die laatste doneerde gisteren 2500 dollar op de website van #TeamTrees. Zijn vriendin, youtuber Azzy, doneerde 10.000 dollar.

"De aarde warmt versneld op en daar moet iets aan gebeuren. Minder CO2 en andere broeikasgassen de lucht in, meer eruit. Bomen helpen daar ongelooflijk goed bij. Maar helaas worden ze vaak gekapt of platgebrand", zegt Kwebbelkop, oftewel Jordi van den Bussche, tegen de NOS.

"Als we dit samen doen, kunnen we onze planeet redden voordat het te laat is, en we uitsterven door iets wat wij zelf gedaan hebben. Hoe meer mensen over de actie weten, hoe beter. Daarom help ik er graag bij."

'Geloofwaardig'

Daan Sip is oprichter van Social Reblz, een bedrijf dat merken aan influencers koppelt. Volgens hem is het de eerste keer dat een influencer op zo'n grote schaal een actie voor het goede doel organiseert. "Het is ontzettend gaaf. Er hebben zich al 600 andere youtubers bij hem aangesloten. En alle volgers kunnen meedoen."

De social media-marketeer vindt het goed om te zien dat er zoveel jonge mensen samenkomen om geld in te zamelen en bomen te planten. "Het toont ook aan dat influencers succesvol zo'n mooi doel kunnen promoten, in plaats van fastfood of fast fashion."

Maar niet iedere influencer is in staat om zo'n actie van de grond te krijgen, meent Sip. Het succes van #TeamTrees is deels te verklaren door de status die MrBeast op YouTube verworven heeft.

"Het is een jongen die heel groot is geworden door filantropische dingen te doen in zijn video's. Het is geloofwaardig dat hij dit doet, en daarom krijgt hij de grootste youtubers mee met zijn actie."