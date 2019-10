Naschokken teisteren Ambon: 'Mensen durven niet meer binnen te slapen'

Niet alleen de mensen van wie het huis verwoest is, slapen buiten. Velen durven niet meer in huis de nacht door te brengen. Op Ambon hebben ze namelijk bijna dagelijks met naschokken te maken. Afgelopen maand zijn er al meer dan 700 geteld. "De angst om opnieuw getroffen te worden zit diep", zegt Penninkhof. "Bij elke naschok breekt weer paniek uit."

Dat buiten slapen baart het Rode Kruis zorgen, want het regenseizoen is in aantocht. "In combinatie met het gebrek aan sanitaire voorzieningen wordt de kans op ziektes dan erg groot", vertelt Iris Deinse van het Rode Kruis dat aanwezig is in het gebied. "Maar het is moeilijk om de mensen te bereiken", zegt Deinse. "Door de beving en modderstromen zijn straten en bruggen verwoest."

Het Rode Kruis maakte beelden van de schade en de hulpverlening op Ambon: