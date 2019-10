Verzet tegen extra treinen rond Formule 1-race Zandvoort

De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort krijgt mogelijk nog een rechtszaak aan de broek. Een groep inwoners van het nabijgelegen Overveen zegt tegen RTL Nieuws juridische stappen te willen nemen om te voorkomen dat er meer treinen gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort.

De organisatie verwacht ruim 300.000 bezoekers in mei volgend jaar. Verwacht wordt dat een groot deel van hen per trein komt. Om alles in goede banen te leiden zijn aanpassingen nodig aan de stroomvoorziening, perrons en overwegen.

Ook zouden er dan meer treinen moeten rijden. Nu rijden er vier treinen per uur van en naar Zandvoort, dat moeten er tijdelijk 20 tot 24 worden. Vier gemeenten en de provincie Noord-Holland willen daar zeven miljoen euro voor uittrekken.

Overlast

Maar in Overveen leidt dat tot veel overlast, zegt een groep inwoners. Zo loopt de spoorlijn achter een aantal tuinen. Verder is er vrees dat de overweg aan de Bloemendaalseweg tijdens het evenement helemaal wordt afgesloten vanwege de veiligheid. De bezorgde inwoners hebben volgens RTL Nieuws nu een stichting opgericht die "alle juridische mogelijkheden" onderzoekt om te voorkomen dat de extra treinen er komen.

Eerder maakten natuur- en milieuorganisaties bekend naar de rechter te stappen. Ze willen dat de werkzaamheden aan het circuit, die nodig zijn om de grand prix te kunnen organiseren, worden stilgelegd omdat die volgens de organisaties kunnen leiden tot onherstelbare natuurschade.