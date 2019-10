Opnieuw doden bij betogingen in Irak

In Irak zijn bij demonstraties tegen corruptie, wanbeleid en hoge werkloosheid opnieuw mensen om het leven gekomen. Duizenden Irakezen gingen in verschillende steden de straat op.

Volgens persbureau AP zijn in totaal zeker zes betogers overleden. Onder hen zouden drie mensen zijn die in Bagdad werden geraakt door traangasgranaten.

Nasiriyah

De drie andere slachtoffers vielen tijdens anti-regeringsdemonstraties in het centrum van de Zuid-Iraakse stad Nasiriyah, toen een militante groep zich afscheidde van de betogers om het huis van een plaatselijke overheidsfunctionaris te bestormen.

Toen ze het pand in brand staken, openden bewakers het vuur. De politie zette traangas in om te voorkomen dat betogers stratenversperringen doorbraken om bij regeringsgebouwen en ambassades te komen.

Opgelaaid

De protesten in Irak zijn weer opgelaaid na enkele weken van relatieve rust. Gisteren kwamen zeker 42 mensen om het leven en vielen naar verluidt meer dan 2000 gewonden. Begin deze maand werd ook al gedemonstreerd in verscheidene plaatsen in Irak.