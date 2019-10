Mogelijk veel Vietnamezen dood in koeltruck Engeland

In de Vietnamese gemeenschap wordt gevreesd dat een groot deel van de 39 mensen die deze week dood in een koelwagen in Engeland werden gevonden afkomstig was uit Vietnam.

Een priester uit een afgelegen gebied in Vietnam claimt dat het merendeel van de slachtoffers uit die regio komt, maar waar hij zich op baseert is onduidelijk. Hij zegt dat hij contact heeft met de nabestaanden en dat in het hele district gerouwd wordt.

Ook een organisatie voor Vietnamese Britten linkt twintig vermisten aan de tragedie in de truck in Grays, ten oosten van Londen. Om te helpen bij de identificatie zijn hun foto's naar de politie gestuurd.

Vanuit Parijs?

Ondertussen melden bezorgde ouders zich bij de media. Een vader van een 20-jarige man zegt tegen persbureau AP dat hij zijn zoon niet meer heeft kunnen bereiken, nadat hij had gezegd dat hij zich aansloot bij een groep mensen in Parijs die probeerden naar Groot-Brittannië te komen.

De identificatie van de slachtoffers is nog bezig en de nationaliteiten moeten nog worden vastgesteld. De politie zei in een verklaring woensdag dat het erop lijkt dat de slachtoffers uit China komen, maar dat dat nog niet vaststond.

Gisteren meldden familieleden van een Vietnamese vrouw zich al, omdat ze vrezen dat ze in de koelaanhanger zat. "Mijn reis naar het buitenland slaagt niet. Mam, ik hou zoveel van je! Ik sterf omdat ik niet kan ademen...", appte ze naar haar moeder.