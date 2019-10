Jaar na faillissement MC Zuiderzee: hoogzwanger 60 km rijden voor zorg

Een paar weken na het faillissement lag er een deal op tafel. MC Zuiderzee in Lelystad werd overgenomen door het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Het nieuwe afgeslankte ziekenhuis, in het oude gebouw in Lelystad, werd in maart officieel geopend.

De spoedeisende hulp werd vervangen voor een spoedpoli, waar patiënten overdag en in de avond terecht kunnen voor kleine ingrepen. In eerste instantie waren nachtopnames niet mogelijk, maar sinds vorige maand is een zogeheten kortverblijf-afdeling in gebruik. Daar kunnen ouderen bijvoorbeeld op werkdagen overnachten.

Bewoners kunnen, volgens het Sint Jansdal, nu in Lelystad terecht voor meer dan 90 procent van de ziekenhuiszorg. "Er is uiteraard nog van alles te verbeteren, maar patiënten in Flevoland weten ons steeds beter te vinden en zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van zorg", vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Acute zorg en verloskunde

De meeste ziekenhuiszorg is dus weer in Lelystad te vinden, maar na het faillissement werd al snel duidelijk dat een ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde niet langer mogelijk was. Lokale overheden, zorgprofessionals en bewoners vreesden voor gevaarlijke situaties. Een jaar later is het gat in de acute zorg zo goed als gedicht. Er waren zorgen over de aanrijtijd op Urk, maar daar is nu altijd een tweede ambulance aanwezig.