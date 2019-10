Banijay neemt Endemol Shine over en wordt grootste televisieproducent

Televisieproductiehuis Endemol Shine Group wordt overgenomen door de Franse Banijay Group. Dat meldt Banijay in een verklaring. Door de overname wordt de Franse televisiemaatschappij, die onder meer het programma Expeditie Robinson maakt, het grootste onafhankelijke tv-productiehuis ter wereld.

Wat er voor de overname is betaald, staat niet in de verklaring. Persbureau Bloomberg meldt dat het om zo'n 2 miljard euro gaat.

Big Brother en Miljoenenjacht

Het hoofdkantoor van Endemol Shine staat in Amsterdam en is in handen van Disney en investeerder Apollo Global Management. De Endemol Shine Group is producent van onder meer Big Brother, Ik Vertrek, Miljoenenjacht en Goede tijden, slechte tijden.

Het bedrijf staat al anderhalf jaar te koop. Meerdere geïnteresseerde partijen haakten af, vanwege de hoge vraagprijs en de schulden van het Brits-Nederlandse bedrijf.

Endemol werd in de jaren 90 opgericht en is een fusie van de tv-bedrijven van Joop van den Ende en John de Mol. In 2014 ontstond Endemol Shine door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media.