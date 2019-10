Ook in Utrecht wordt de ambulance een bestelbusje

Als laatste ambulancedienst in Nederland stapt nu ook de Utrechtse RAVU over van personenauto's op bestelbusjes. Dat heeft te maken met het gebrek aan ruimte in de personenauto's.

Tegen de landelijke trend in hield de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht jarenlang vast aan de traditionele ziekenwagen om patiënten te vervoeren. Maar nu zijn dan toch 55 bestelbusjes besteld. Eind volgend jaar is de oude ziekenwagen uit het straatbeeld verdwenen, meldt RTV Utrecht.

De lage Mercedes is te klein geworden voor alle hulpmiddelen die in de loop der jaren zijn toegevoegd om patiënten te helpen. Ook is de werkruimte voor de verpleegkundigen in de personenwagen te klein. Bovendien past in de lage Mercedes geen elektrische brancard. Bij de oude auto moeten twee hulpverleners het hele gewicht van de patiënt én brancard tillen om die omhoog te krijgen. De nieuwe brancards hebben een lift met een elektromotor.

'Het rijdt gewoon lekker'

Toch gaat de RAVU de oude, lage ambulances missen. Ze zijn volgens de bestuurders veel comfortabeler dan bestelbusjes. "Het rijdt gewoon lekker, het rijdt heerlijk", aldus Pedro Bravo Garcia, hoofd wagenpark bij de ambulancevervoerder. "Het comfort van het bestelbusje is een stuk minder. Het is een bedrijfswagen, een bus."

Opvallend genoeg zijn de oude ambulances ook sneller dan de busjes. Niet doordat ze een hogere maximumsnelheid hebben, maar doordat ze harder door de bocht kunnen. Dat heeft met de wegligging te maken en het lagere zwaartepunt van de auto's. Volgens een ruwe schatting komen de nieuwe ambulances bij een spoedrit van een kwartier ongeveer 30 seconden later aan. Ze verbruiken gemiddeld gezien iets meer benzine, maar voldoen qua uitstoot aan de modernste milieueisen.

Staan achterin

De ambulanceverpleegkundigen zijn blij met de nieuwe wagen. Bravo Garcia: "Het personeel vindt het ideaal, de ruimte die ze hebben en dat ze gewoon kunnen staan achterin."

Eind 2020 zijn alle oude Mercedessen uit dienst. Althans, in de provincie Utrecht. Ze worden doorverkocht. In onder meer Oekraïne zou er belangstelling zijn voor de personenauto's.