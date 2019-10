Russische spionne Maria Boetina terug in Moskou

De Russische spionne Maria Boetina is in Rusland teruggekeerd, nadat ze gisteren vervroegd was vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis. Ze werd op de internationale luchthaven van Moskou opgewacht door haar vader en Russische journalisten, die bloemen voor haar hadden meegenomen.

De 30-jarige vrouw heeft in de VS gestudeerd. Ze werd in april tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar veroordeeld, omdat ze had geprobeerd in de National Rifle Association te infiltreren en standpunten van conservatieve activisten en Republikeinse politici te beïnvloeden. Ze zat toen al negen maanden in voorarrest. Boetina zei tegen de rechter spijt te hebben van haar daden.

De Russische president Poetin noemde de veroordeling schandelijk. "Het is niet duidelijk waarvoor ze is veroordeeld en welke misdaad ze heeft begaan", zei hij. "Ze arresteerden haar en stopten het meisje in de cel. Maar ze had niets gedaan, dus om niet dom over te komen gaven ze haar een celstraf van achttien maanden, om te laten zien dat ze ergens schuld aan had."

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov had in juli bij zijn Amerikaanse collega Pompeo op vrijlating aangedrongen.