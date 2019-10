Boeren met open armen ontvangen bij tv-programma Harry Mens

Op de boulevard van Noordwijk werden vanochtend extra veiligheidsmaatregelen genomen. De boeren eisten zendtijd om "een eerlijke, begrijpelijke boodschap te brengen over stikstof". Mens was "best bereid" om ze die tijd te geven.

"Ze hebben het kennelijk thuis kennelijk niet naar hun zin op zaterdagmorgen. Wij gingen dan vroeger altijd tennissen, maar ze zijn hier van harte welkom." Hij gaf ze vijf minuten zendtijd. "De burgemeester van Noordwijk maakt zich erg nerveus, en de politie ook. Nou, ik niet."

Streekproducten

In totaal kwamen er zo'n honderd boeren naar Noordwijk. Ze hadden streekproducten als kaas, tulpenbollen en bloemen meegenomen om uit te delen. Medewerkers van Hotel van Oranje deelden broodjes en koekjes uit.

Mens kon wel genieten van alle aandacht. "Je bent al de elfde journalist vandaag", zei hij tegen Holtrop. "Dit is goed voor de kijkcijfers, en voor de cliënten die in mijn programma adverteren. Ik zou zeggen: verzin volgende week ook nog wat voor me."