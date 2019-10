Vriendschappen van de koning kunnen risico zijn

Toch is het Nederlandse koningspaar nauw bevriend met de - niet onomstreden - Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada. Máxima ontmoette Macri voor het eerst in januari 2016, bij het Wereld Economisch Forum in Davos. Hij was toen net president van Argentinië. Blijkbaar klikte het goed met de in haar geboorteland razend populaire Máxima.

Want eind dat jaar brachten koning Willem-Alexander en Máxima en hun drie dochters de Kerst door samen met het Argentijnse presidentspaar en hun dochter Antonia in Patagonië, waar Máxima's tante een hotel runt. Een paar maanden eerder poseerde Maxima met de president, zijn vrouw en hun dochtertje, toen ze het land voor haar VN-werk bezocht.

Staatsbezoek

In maart 2017 kwamen Macri en zijn vrouw op staatsbezoek in Nederland. Voorafgaand aan dat bezoek sliepen ze op Paleis Het Loo in Apeldoorn en bezochten ze het Nederlandse koningspaar privé op de Eikenhorst, waar de Oranjes toen woonden.

Vorig jaar november was Máxima op uitnodiging van de Argentijnse president in haar geboorteland voor de G20, de twintig grootste economieën ter wereld voor haar VN werk. Ze kreeg een ere-plek op de groepsfoto, pal achter het Argentijnse presidentiële paar.

Macri's vrouw Juliana was ook op de uitvaart van Máxima's zus Inés. Begin dit jaar aten het Nederlandse koningspaar en hun dochters opnieuw met de Argentijnse president en zijn vrouw, schreven Argentijnse media.