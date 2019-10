Minstens 7 doden bij nieuw noodweer in Japan

Inwoners van plaatsen ten oosten van Tokio zijn opnieuw getroffen door noodweer. Minstens zeven mensen kwamen om door overstromingen en modderstromen. Volgens de Japanse regering viel er gisteren in een halve dag net zoveel regen als normaal in een maand.

Op sommige plekken is er ook veel schade. Zo'n 4700 huishoudens zitten zonder water en in delen van het getroffen gebied is de dienstregeling van de treinen verstoord. De Japanse premier Abe hield vanochtend een spoedvergadering om de noodzakelijke hulp op gang te brengen.

Mensen in het gebied zijn nog nauwelijks bekomen van orkaan Hagibis, die nog maar twee weken geleden grote delen van Japan trof. Ook toen waren er doden en gewonden te betreuren.

Een Japanner die nu opnieuw is getroffen zegt tegen het persbureau Kyodo News dat hij net zijn dak improvisorisch had gerepareerd na orkaan Hagibis: "Ik was niet klaar voor nog een ramp en heb er meer dan genoeg van".