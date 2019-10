Auto rijdt restaurant binnen

In het Brabantse Ravenstein is gisteravond een auto de serre van restaurant 't Veerhuis binnengereden.

Volgens getuigen kwam de chauffeur met grote snelheid over de Maasdijk aangereden. Toen de auto over een drempel reed, raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Hij raakte twee geparkeerde auto's en schoot de dijk af.

Er waren nog gasten en personeel aanwezig in het restaurant, maar niemand raakte gewond. Een medewerker zegt tegen Omroep Brabant dat de schade beperkt bleef tot twee kapotte ramen.

De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. Hij is door de politie meegenomen.