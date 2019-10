Baasjes nodig voor 44 katten, 5 geiten, 3 konijnen en 2 cavia's

De Dierenambulance in Vianen is op zoek naar baasjes voor 44 katten, 5 geiten, 3 konijnen en 2 cavia's. De dieren hebben een nieuw thuis nodig omdat hun baasje is overleden.

De echtgenoot van de overleden vrouw belde de Dierenambulance dat hij zelf niet voor de dieren kon zorgen. Hij is als internationaal chauffeur vaak van huis. Bovendien moesten de katten een ruimte van zo'n 18 vierkante meter delen.

De Dierenambulance stuurde drie wagens om alle dieren te vangen. Een unicum voor de organisatie. "Je schrikt wel even als je binnenkomt en de omvang van het aantal dieren ziet", zegt vrijwilliger Gerrit de Boom tegen RTV Utrecht. "Ik was verbaasd, dit was voor ons de grootste actie tot nu toe. Maar bij ons stond er één ding voorop: de dieren en de meneer moeten geholpen worden."

Katten in het nauw

"De eerste vijftien katten zijn vrij makkelijk te pakken want dan hebben ze nog niet door wat er precies gebeurt, maar dan slaat de stress toe natuurlijk en kun je zien dat katten ontzettend lenig en sterk zijn. Ik heb katten echt 2,5 meter hoog de lucht in zien springen. Het spreekwoord 'de kat in het nauw maakt rare sprongen' wordt dan echt waarheid."

De katten zijn verdeeld over verschillende asielen. Ze moeten voorlopig in quarantaine blijven omdat ze ziektes bij zich kunnen dragen. Ook moest een groot deel nog worden gesteriliseerd. Daar is de dierenarts een aantal dagen mee bezig geweest.

De geiten zijn naar een boerderij gebracht en de konijnen en cavia's naar een opvang in Papendrecht. Voor alle dieren wordt een nieuw baasje gezocht.

De Dierenambulance is een crowdfundingsactie gestart omdat de operatie 9000 euro kostte. "U kunt ons helpen door een katje te adopteren of een donatie te doen via onze Facebook-pagina Dierenambulance Vianen", zegt De Boom.