Vuurwerkbom gaat af bij Joods gezin, achtste incident in drie jaar

Bij een Joods gezin in het dorp Hippolytushoef is in de nacht van dinsdag op woensdag een zware vuurwerkbom ontploft. De moeder van het gezin zegt tegen NH Nieuws dat het een gerichte actie was en dat dit niet de eerste keer is.

"Ik werd wakker gemaakt door mijn zoon", vertelt Odile Schmidt. "In de brievenbus bleek een rotje afgestoken te zijn. We wilden net weer naar boven gaan, toen er een enorme knal in de keuken was. Het raam was ontploft. Zelfs tien meter verder lagen scherven. Ik dacht: het is weer zover."

Antisemitisme

De vrouw woont met haar man en vijf kinderen al twintig jaar in Hippolytushoef. Ze zegt in die tijd al tientallen keren te zijn lastiggevallen. "We hebben een boomstam door het raam gehad en ook een ijsblok. Mensen die langsfietsen en 'kankerjoden' roepen. Hakenkruizen in de sneeuw voor ons huis. Dit is antisemitisme."

In de laatste drie jaar zouden er acht incidenten zijn geweest. De politie laat aan NH Nieuws weten de zaak te onderzoeken. Er is nog nooit iemand opgepakt voor de incidenten en ook nu zijn er nog geen verdachten in beeld.