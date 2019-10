Eendagsvlieg of niet, na 40 jaar Kinderen voor Kinderen is Annemieke nog steeds trots

Het was niet eens de bedoeling dat Ik heb zo waanzinnig gedroomd haar lied zou worden. Maar als lid van de eerste Kinderen voor Kinderen-lichting in 1980 werd Annemieke Stuurman gevraagd om dit nummer in te zingen. "Toen stond het er meteen heel leuk op", zegt ze vier decennia later over de hit die op de zevende plek in de Top 40 kwam.

Het kinderkoor viert zijn 40-jarig bestaan. Stuurman weet nog goed hoe het begon. Ze had als achtstegroeper een rol in de schoolmusical en haar leraar had haar aangemoedigd om auditie te doen voor het nieuwe muziekprogramma. Dat deed ze en een paar weken later lag er een brief van de VARA op de deurmat. Met twee klasgenoten was de toen 11-jarige uit Bloemendaal uitgekozen. "We wisten eigenlijk helemaal niet waar het voor was."