In Italië krijgen migranten duikles om traumatische oversteek te verwerken

Een duikcentrum op het Italiaanse eiland Sicilië biedt duik- en zwemlessen voor migranten. In het bijzonder voor migranten die een trauma hebben opgelopen bij hun oversteek over de Middellandse Zee.

Zoals Elfred Gninwele uit Ivoorkust. Hij was nog nooit in aanraking gekomen met zeewater, totdat hij naar Italië overkwam per boot. "We zaten elf uur op zee. De zee was ruig. Veel van ons waren bang en ik ook."

Maar dankzij de duiklessen wist Gninwele zijn angst te overwinnen: