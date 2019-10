Meeste vakbonden verliezen leden, maar bij deze stijgen ledenaantallen juist

Het aantal mensen dat lid is van een vakbond daalt. In 2019 hadden de bonden 100.000 leden minder dan in 2017. Het ledenaantal loopt al tien jaar terug. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, in sommige sectoren groeit het aantal leden juist.

Dat is ook het geval bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Daar steeg het aantal leden van 151.200 in 2017 naar 163.500 in 2019. Bij de VCP zijn zo'n vijftig verschillende vakverenigingen aangesloten, waaronder vakbond De Unie, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en de politievakbond ACP.

Vicevoorzitter van VCP Gerrit van der Kamp vertelt erover. "De VCP is een relatief kleine vakcentrale die niet is gefuseerd zoals de FNV. Wij richten ons ook op andere onderwerpen. Zo willen we vooral een inhoudelijke bijdrage leveren aan het vak in plaats van het afsluiten van cao's of pensioenakkoorden."