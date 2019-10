Grimmige sfeer in Den Bosch, boeren blokkeren provinciehuis

Bij het provinciehuis in Den Bosch is een grimmige sfeer ontstaan. Vele honderden boeren demonstreren daar tegen dreigende regelgeving door Provinciale Staten. Met hun trekkers en andere voertuigen blokkeren ze de in- en uitgangen van het gebouw.

Commissaris van de koning Wim van de Donk houdt er rekening mee dat de Statenzaal wordt ontruimd, als de dreiging van de boeren toeneemt. De ME en gewone politiemensen houden de boeren op afstand.

Verslaggever Theo Verbruggen is aanwezig bij het provinciehuis. "Niemand komt er voorlopig nog in of uit."