'Ministerie VS begint strafrechtelijk onderzoek naar Rusland-onderzoek'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het FBI-onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016. Dat schrijft The New York Times op basis van twee anonieme bronnen. Ook andere media hebben het bestaan van het strafrechtelijk onderzoek anoniem bevestigd gekregen. Het ministerie heeft er nog niets over bekendgemaakt.

Minister Barr van Justitie zei in april dat hij wilde weten of het onderzoek naar Russische inmenging wel gegrond was. "Ik zeg niet dat het ongegrond was. Maar ik wil dat onderzoeken."

Een maand later stelde hij een onderzoeker aan die moest bekijken of de Amerikaanse opsporings- en inlichtingendiensten correct hebben gehandeld toen ze mogelijk banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzochten. Die onderzoeken leidden uiteindelijk tot het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

John Durham, hoofdaanklager uit Connecticut, kreeg de taak voor het interne onderzoek. Dat is nu opgewaardeerd tot een strafrechtelijk onderzoek.

FBI-baas en inlichtingenchefs doelwit

Speciaal aanklager Robert Mueller concludeerde dit jaar in een rapport dat Rusland met een hackoperatie en via sociale media de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed. Er was geen sprake van een samenzwering tussen de Russen en de Trump-campagne, zo bleek, maar de president werd niet vrijgepleit van het dwarsbomen van het onderzoek. Trump heeft altijd beweerd dat het Rusland-onderzoek "de grootste hoax ooit is" en sprak van no collusion; geen medeplichtigheid.

Kijk hier naar een deel van de persconferentie die speciaal aanklager Robert Mueller toen gaf in Washington: