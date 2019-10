Tien jaar cel voor gooien handgranaten naar coffeeshops Delft

De rechtbank noemt het bijzonder zorgwekkend dat oorlogswapens als handgranaten in een dichtbevolkte stad worden ingezet. Vermoedelijk liet de man de handgranaten afgaan vanwege een ruzie in het criminele circuit. Ook heeft de rechter zwaar laten meewegen dat B. al eens veroordeeld is. In 2002 kreeg hij een celstraf van zestien jaar en tbs voor een drievoudige moord in Scheveningen.

Tweede verdachte ook de cel in

B. werd door een andere man op een scooter afgezet voordat hij de handgranaat gooide. De rechter sprak de veronderstelde bestuurder, een man van 24, vrij van betrokkenheid bij de ontploffingen. Er was niet genoeg bewijs om hem daarvoor te veroordelen.

De man kreeg wel 21 maanden cel vanwege wapenhandel en het beïnvloeden van een getuige. Hij heeft een betrokkene bij zijn zaak geprobeerd ervan te weerhouden een verklaring af te leggen bij de politie.

B. is vaker gepakt met wapens. In maart vorig jaar reed hij in een auto met een geladen vuurwapen en een paar maanden later met een vuurwapen, een jachtgeweer en een handgranaat. Bij hem thuis werd ook een handgranaat gevonden.

Door zijn gedrag heeft de man "op indringende" manier inbreuk gemaakt op de gevoelens van veiligheid in de stad, vindt de rechter. Om deze reden en vanwege zijn gewelddadige verleden kreeg hij de jarenlange gevangenisstraf opgelegd.