Politie pakt twee Britten op voor tragedie met koelwagen

De Britse politie heeft twee mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de dood van 39 mensen in een koelwagen. De truck werd woensdagochtend ontdekt op een industrieterrein in Grays, niet ver van Londen.

Het gaat om een man en vrouw, beiden 38 jaar. De Britse politie verdenkt hen van mensensmokkel en doodslag. Ze werden opgepakt in de stad Warrington, tussen Liverpool en Manchester.

De bestuurder van de koelwagen, een 25-jarige Noord-Ier, zit nog vast op verdenking van moord. Het is niet bekend of hij wist dat er tientallen mensen in zijn vrachtwagen zaten.

De Britse politie gaat ervan uit dat de 31 mannen en 8 vrouwen uit China kwamen. De identificatie van de slachtoffers is nog volop bezig en kan volgens de politie lang gaan duren. De Chinese ambassade in Londen vraagt de politie zo snel mogelijk helderheid over de nationaliteit van de slachtoffers te verschaffen.