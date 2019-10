Hekken leeuwenverblijf Mondo Verde in Landgraaf vernield

In park Mondo Verde in Landgraaf zijn twee hekken van het leeuwenverblijf doorgeknipt. Er zijn geen roofdieren ontsnapt. De leeuwen zaten in een nachthok, meldt het attractiepark op Facebook.

Het doorknippen gebeurde twee weken geleden al, maar het park heeft het vandaag pas bekendgemaakt.

Een medewerker van Mondo Verde zag 's morgens dat er een gat zat in het hek, dat is neergezet om bezoekers op veilige afstand van het leeuwenverblijf te houden. Daarna bleek dat er ook een gat van 1,5 meter was gemaakt in het hekwerk dat direct bij het leeuwenverblijf is geplaatst.

Dieren tellen

Voor de zekerheid heeft het personeel de leeuwen in het nachtverblijf geteld nadat de gaten waren ontdekt, maar alle dieren bleken er nog te zijn. De verzorgers waren wel erg geschrokken, zegt een van hen tegen L1. "Je vraagt je af wat iemand bezielt om zoiets te doen."

Hij vertelt dat een beveiligingsbedrijf het park meerdere malen per nacht bezoekt en controleert. "Het terrein is ontzettend groot, 24 hectare. Als je ergens achter een boom over een hek klimt om het terrein te kunnen bereiken, dan wordt dat niet altijd opgemerkt." Op dit moment hangen er nog geen camera's in dit deel van het park, zegt hij. "Dat zal nu wel veranderen."

Het hek is dezelfde ochtend nog gerepareerd. Mondo Verde weet niet wie achter het saboteren van de hekken zit en heeft aangifte gedaan bij de politie.