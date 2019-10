Dode man gevonden in drugslab Brabant

In Den Dungen in Noord-Brabant is vannacht in een drugslab een dode man gevonden. De politie denkt dat er tijdens het productieproces van de drugs iets is misgegaan en dat het slachtoffer daardoor is overleden. Hoelang de man al in het lab lag, is niet bekend.

De politie ging naar het drugslab toe naar aanleiding van een melding. "Vervolgens hebben we deze tragedie aangetroffen", zegt een woordvoerder.

Volgens Omroep Brabant zit het drugslab in een kas van een voormalig tuincentrum. De politie kan nog niet zeggen wat voor drugs er in het lab gemaakt werden.

De politie is voorlopig nog bezig met het onderzoek.