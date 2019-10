Wekdienst 25/10: EU-ambassadeurs praten over brexit en protest tegen gijzeling NOS-journalist

Wat heb je gemist?

Volgens de kiescommissie van Bolivia heeft zittend president Morales de verkiezingen vannacht gewonnen. Met 99,99 procent van de stemmen geteld staat Morales op 47,07 procent. De belangrijkste rivaal van de president, Mesa, erkent zijn verlies niet. Hij roept zijn aanhangers op de straat op te gaan. Die oproep zorgt vandaag mogelijk voor meer onlusten.

Sinds de start van de verkiezingen zondag is het onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Die onrust komt mede doordat de kiescommissie het tellen van de stemmen maandag plotseling staakte. Toen de telling werd hervat, had Morales een grote voorsprong. Volgens tegenstanders is er bij het tellen van de stemmen gefraudeerd.

Anders nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het is vandaag een jaar geleden dat het Slotervaartziekenhuis failliet ging. Een dag na het faillissement werden patiënten al overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. De sluiting van het ziekenhuis in Amsterdam riep destijds veel emoties op. Veel verpleegkundigen en artsen werkten er namelijk al jaren. Naast artsen demonstreerden ook patiënten tegen de sluiting.

Volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis kon het Slotervaart destijds dicht omdat er elders in Amsterdam genoeg capaciteit was. Artsen trekken dat achteraf in twijfel. Oud-behandelaars van het ziekenhuis kijken met weemoed terug: "Het Slotervaart was een oud ziekenhuis met veel gebreken, maar wel ons oude ziekenhuis", zegt voormalig arts Edward Donkers.