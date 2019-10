De sport van vrijdag bij de NOS

Naast voetbal besteden we aandacht aan hockey. De Nederlandse mannen spelen zaterdag en zondag tegen Pakistan voor een olympisch ticket. In aanloop naar deze confrontaties praten we met doelman Pirmin Blaak. Hij is herstellende van een hersenschudding en het is maar de vraag of hij onder de lat kan staan tijdens deze cruciale wedstrijden.

Het interview met Pirmin Blaak is te zien in het Sportjournaal op NPO1.