Slotervaartziekenhuis is jaar na sluiting nog niet vergeten

"In december stond ik op straat, maar in januari ben ik weer voor het ziekenhuis gaan werken. In de archiefkelder om de papieren dossiers beschikbaar te maken voor patiënten. Samen met een fysiotherapeut, een beveiliger en een radiotherapeut. Dat was tegelijk een soort opvang voor patiënten die soms heel verdrietig waren of niet goed wisten waar ze naartoe moesten."

Blom heeft nog regelmatig contact met oud-collega's. "Verpleegkundigen hebben meestal een nieuwe baan, maar lang niet altijd in ziekenhuizen waar de Slotervaartpatiënten nu komen", zegt ze.

Van de 60-plussers zijn er veel werkloos. Blom: "Anderen vonden snel een baan, maar werden na hun proeftijd weggestuurd. Ik ben ervan overtuigd dat de traumatische ervaring van de snelle sluiting van het Slotervaart hierbij heeft meegespeeld. Sommigen hadden ook moeite met de hiërarchie op hun nieuwe werkplek. In het Slotervaart waren de lijnen kort."

Opnamestops

De afdeling geriatrie van het Slotervaart, de enige in Amsterdam met eigen klinische bedden, is in zijn geheel overgenomen door het OLVG-West. "Met artsen, verpleegkundigen, ondersteunend personeel en patiënten", vertelt specialist ouderengeneeskunde Linda Tulner. "Dat is ons grote geluk geweest, want daardoor is onze opleiding behouden gebleven."