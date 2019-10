Deel Bolivia opnieuw naar stembus, verkiezingsuitslag uitgesteld

De kiescommissie van Bolivia heeft besloten dat er in vijf regio's van het land opnieuw gestemd moet worden voor de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. In de regio's in het Boliviaanse Amazonegebied waren volgens de commissie "onregelmatigheden". Mogelijk vindt de nieuwe stemming pas volgende week zondag plaats.

Daardoor moet het land nog minimaal anderhalve week wachten op de definitieve uitslag van de verkiezingen die al dagen voor onrust zorgen in het Zuid-Amerikaanse land.

Fraudevermoedens

De onlusten begonnen nadat de Boliviaanse kiescommissie het tellen van de stemmen maandag zonder uitleg staakte. Na bijna een dag werd het tellen hervat, waarna zittend president Morales plots een vele grotere voorsprong had.

Volgens tegenstanders van Morales was er bij het tellen gefraudeerd. Onder andere de vicepresident van de kiescommissie stapte op. Hij zei dat de beslissing om te stoppen met het tellen van de stemmen achter zijn rug was genomen.

Morales claimt overwinning

Morales, die sinds 2006 aan de macht is, ontkende dat er sprake was van fraude en beschuldigde zijn tegenstanders van het beginnen van een staatsgreep. Gisteren riep hij zichzelf al uit tot winnaar van de verkiezingen.

Volgens hem heeft hij inmiddels een voorsprong van minstens 10 procentpunt op zijn rivaal Mesa, waarmee hij de overwinning al na één ronde kan opeisen.

De Verenigde Staten, Colombia, Argentinië en Brazilië vroegen Bolivia mee te werken met onafhankelijke verkiezingswaarnemers. De vier landen zeiden verder "diep bezorgd" te zijn over de situatie in het land, aldus het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De landen stellen voor een nieuwe verkiezingsronde te organiseren, waarbij er enkel gestemd kan worden op Morales of Mesa. Ook de EU steunt dat voorstel.