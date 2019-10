Meerdere kleine vreugdevuren bij jaarwisseling Scheveningen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef een vernietigend rapport over de vreugdevuren, wat leidde tot het opstappen van burgemeester Krikke.

In het rapport stond onder meer dat de gemeente wist dat de bouwers zich niet aan de afspraken hielden, maar dat er desondanks niet werd ingegrepen.

Met de hand bouwen

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen gaat nu naar eigen zeggen back to basic. Er komen meerdere stapels van de maximaal toegestane omvang, die met de hand gebouwd worden. "Zonder machines, zoals we het vroeger ook deden", schrijft de organisatie op Facebook.

"Hierdoor verloopt de bouw minder snel en hopen wij dat de gezelligheid onder de bouwers meer centraal komt te staan."

Geen wedstrijdelement

Door de maximale hoogte van de stapels verdwijnt ook het wedstrijdelement. Voorheen was er een strijd tussen Scheveningen en Duindorp om de hoogste stapel. Remkes liet eerder al weten dat "het wedstrijdelement eruit halen verstandig is".

De organisatie in Duindorp heeft vorige week ook een vergunning aangevraagd voor een vreugdevuur. In december krijgen beide organisaties te horen of de gemeente hun aanvragen goedkeurt, meldt Omroep West.