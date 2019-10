Elizabeth Warren 'has a plan for that': Democratische kandidaat wint rap terrein

Warren werkte als hoogleraar aan onder meer Harvard voor ze in 2013 de eerste vrouwelijke senator van Massachusetts werd. In Washington wist ze de afgelopen jaren naam te maken als lid van de commissie die onderzoek deed naar de financiële crisis van 2008 - zo maakte de manier waarop ze zich vastbeet in bankiers indruk. "In het beste geval bent u incompetent, in het slechtste geval bent u medeplichtig. En in élk geval zou u ontslagen moeten worden", beet ze bijvoorbeeld de ceo van de bank Wells Fargo toe.

Nu verkondigt ze op drukbezochte bijeenkomsten dat het wachten voorbij is - dat het tijd is voor big, structural change. In haar typerende outfit - een zwart shirt met gekleurd vest erover - presenteert de senator haar ideeën over een eerlijker verdeling van de welvaart aan een groeiend publiek.

"Corruptie in Washington heeft ertoe geleid dat superrijken en grote bedrijven de regels konden omzeilen, waardoor ze alleen maar nóg rijker en machtiger zijn geworden", herhaalt ze. Haar punt: de Amerikaanse economie werkt prima, maar niet voor de gewone burger.

Ontwijkende en vaak vage antwoorden

Warrens plannen zijn niet zo revolutionair als die van haar concurrent Bernie Sanders. Anders dan Sanders wijst ze kapitalisme niet af, ze wil het alleen grondig hervormen. Duidelijk is haar afkeer van de wisselwerking tussen Washington, Wall Street en Fortune-500 bedrijven.

Een van haar kernpunten is een extra belasting voor de superrijken. De progressieve senator wil dat zij een heffing van twee cent over elke dollar boven de 50 miljoen betalen. "Pas als je echt, écht veel verdient, dan betaal je twee procent meer. Zo krijgen ook anderen een kans het te maken."

De miljarden die dat oplevert wil ze investeren in zwarte universiteiten. Ook wil ze een groot deel van de studieschulden schrappen en Medicare for all: een door de overheid georganiseerd en gefinancierd zorgstelsel, dat lijkt op het Britse model. Maar dat lijkt ook een van haar zwakke punten. Want waar wil ze het geld voor dit peperdure ziekenfonds vandaan halen?

Warren werd het mikpunt van aanvallen in het vierde Democratische debat dat vorige week werd gehouden. De senator, die het podium op ging als koploper in de peilingen, kreeg verreweg de meeste vragen op zich afgevuurd en moest zich herhaaldelijk verantwoorden. Haar ontwijkende en vaak vage antwoorden leidden tot ergernis.