Zeven jaar cel voor mishandeling met dodelijke afloop in Jubbega

De man die vorig jaar een 60-jarige man met dodelijke gevolgen mishandelde in het Friese dorp Jubbega, moet zeven jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Leeuwarden bepaald.

De 26-jarige man had ruzie met het slachtoffer en sloeg hem met een steigerbuis op het hoofd. Het slachtoffer raakte in coma en overleed enkele weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De veroordeelde verklaarde dat hij niet de intentie had om de man te doden, maar dat hij hem wilde wegjagen. Het slachtoffer zou hem dreigend hebben benaderd, meldt Omrop Fryslan. Volgens de rechter was van noodweer geen sprake, omdat het slachtoffer zodanig onder invloed van alcohol was dat hij niet meer op zijn benen kon staan.

Ook de veroordeelde was onder invloed: hij had amfetamine gebruikt en een half krat bier op. Daarnaast kampte hij met veel stress door relatieproblemen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.