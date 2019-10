Nieuwe cao voor grondpersoneel KLM, cabinepersoneel blijft ontevreden

Het grondpersoneel van KLM heeft een cao-akkoord gesloten met de directie van het luchtvaartbedrijf. Het akkoord komt na verschillende acties. KLM heeft met de bonden afspraken gemaakt over een hoger loon, maar ook over de verhouding tussen flexibele en vaste arbeidscontracten.

FNV-bestuurder Jan van den Brink is tevreden met wat er nu op tafel ligt, want het aandeel flexwerkers is wat hem betreft veel te hoog: "Op sommige afdelingen is nu de helft van de mensen uitzendkracht."

Overeengekomen is dat het percentage flexkrachten in onder andere de bagagekelder nooit meer mag zijn dan 20 procent. In ruil daarvoor gaan de bonden akkoord met arbeidscontracten van 5 jaar, in plaats van contracten voor onbepaalde tijd.

Stoom en kokend water

Het grondpersoneel legde in september op drie momenten het werk voor een aantal uren neer. Dat leidde tot overlast voor reizigers. Teleurstellend vindt Van den Brink dat er "stoom en kokend water" nodig was om KLM over de streep te trekken.

Tijdens een van de stakingen vertelden medewerkers al waarom het zo belangrijk was dat er veranderingen zouden komen: