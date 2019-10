Dataroof Allianz veel groter dan verwacht: 2,3 miljoen klanten getroffen

Hele kluis gestolen

De backup van polisgegevens lag opgeslagen op een externe beveiligde locatie. Volgens een woordvoerder is niet alleen de backup maar de hele kluis gestolen. Niet duidelijk is of de dieven bewust op de Allianz-data uit waren of gewoonweg een kluis meegenomen hebben.

Allianz vermoedt dat de kluis of de database nog niet geopend is. "We zien geen verhoogde activiteiten op het gebied van phishing", aldus de woordvoerder.

De verzekeraar waarschuwt voor misbruik en phishingmails en roept klanten op om alert te zijn op verdachte e-mails of sms-berichten.